Von 21. bis 23. August gibt es auf der Bad Ischler Esplanade täglich Kunsthandwerk von 10 bis 18 Uhr zu bestauenen.

BAD ISCHL. Über 40 Aussteller aus Österreich und den Nachbarländern werden die Esplanade in eine bunte Marktkulisse verwandeln. Dieser Markt lädt zum Flanieren ein. So mancher Besucher wird der Versuchung ein außergewöhnliches Objekt zu ergattern nicht widerstehen können. Den Besucher erwartet eine Vielfalt an handgefertigten Produkten, wie Keramik für Haus und Garten, Glas, duftende Seifen, Gedrechseltes, Schmuckunikate, Filz und Loden und vieles mehr.

Anfragen können an Heinz Gebetsroither (0650/4252886, diekunsthandwerker@aon.at) gerichtet werden.