Die Mitglieder des Europäischen Kunstkreises Österreich stellen am

12. September 2020 im

Österr. Papiermachermuseum

4662 Laakirchen, Museumsplatz 1 ihre Werke aus.

Es werden Kunstwerke in den verschiedensten Richtungen präsentiert,

von abstrakt bis realistisch, von impressiv bis phantastisch werden

Kunstwerke der einzelnen Künstler gezeigt.

ERÖFFNUNG

Samstag, 12. September 2020, 19.00 Uhr

AUSSTELLUNGSORT

Österr. Papiermachermuseum

4662 Laakirchen

Museumsplatz 1

BEGRÜSSUNG Alfred Köstler

Obmann des Vereins Österreichisches Papiermachermuseum

ZU DEN WERKEN SPRICHT

Eddie R. Müller

AUSSTELLUNGSDAUER

13. September bis 16. Oktober 2020

ÖFFNUNGSZEITEN

Sa + So jeweils von 1 0.00 bis 1 6.00 Uhr oder nach

Voranmeldung unter petra.hofer@papierwelten.co.at