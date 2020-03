Brillante Instrumentalisten laden mit außergewöhnlichen Klängen zu einem Kammerkonzert innerhalb des KulturAbos Bad Ischl am 19. März um 19.30 Uhr in die Trinkhalle Bad Ischl.

BAD ISCHL. "Esprit" wurde 2008 als Familienensemble der drei Geschwister Katharina (Querflöte), Jonathan (Schlagwerk) und Felix Geroldinger (Bariton) gegründet. Seit dieser Zeit nimmt "Esprit" regelmäßig erfolgreich an Musikwettbewerben teil. Mehrfache erste Auszeichnungen bei Landes- und Bundeswettbewerben Prima la musica sowie bei Wettbewerben in Italien, Kroatien und Amerika belegen dies eindrucksvoll. Als erster Österreicher hat 2018 Felix Geroldinger die "European Soloist Competition" in Utrecht, einen der international renommiertesten Wettbewerbe für Blechbläser, gewonnen. Bereits 2015 gab das Ensemble viel umjubelt sein Debüt im Konzerthaus Wien. Als brillante Multiinstrumentalisten überraschen die Geschwister immer wieder mit unorthodoxen Klangkombinationen. Egal, ob mit bekannten Werken in eigenen Arrangements oder faszinierenden neuen Klängen: Esprit macht seinem Namen alle Ehre und hat dabei jede Menge unerhörter Klänge im Ohr, von Klassik bis Tango, von Piazolla bis Marinkovits.