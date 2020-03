Da fühlt man sich in Zeiten von Skipionieren wie Mathias Zdarsky zurückversetzt: Holzbrettel, Einstock-Technik, Schischuhe zum Schnüren und Pluderhosen.

EBENSEE. Solche Skitechnik „unplugged“ gibt's beim Nostalgie-Skifest auf dem Feuerkogel am Samstag, 14. März, zu sehen, das heuer schon zum 20. Mal organisiert wird. Besonders spannend wird das Schirennen, bei dem in uriger Ausstattung und historischen Kostümen um die begehrten Stockerlplätze gekämpft wird. Bei den zwei Riesentorläufen geht es aber nicht um Hundertstel oder gar Tausendstel Sekunden – zur Zeitmessung genügen größere Zeiteinheiten und überhaupt ins Ziel zu kommen ist auch nicht so einfach. Das Rennen wird um 11.30 Uhr gestartet.