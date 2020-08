Rund um den Wachtberg

Wenn man schon Urlaub hat muss man die Zeit auch gut nutzen :)

Ja das tat ich dann am Dienstag und es ging ab Richtung Attersee mit dieser Wanderung im Kopf.

Ich startete bei dem Parkplatz bei Feuerwehr, von dort ging es über die Hauptstraße rüber und danach an der Kirche vorbei.

Der Weg ist super beschildert auch wen man nicht von der Region ist findet man sich super zurecht.

Erstes Highlight waren die See Alpakas so süße Tiere :) und natürlich der Blick auf den See. Nach dem kurzen stop ging es immer schön gemütlich Bergauf bis zum Schahöbrunn einen Kneippschen Espresso (Armbad) mit gemütlichen Bankerl zum rasten.

Immer wieder gibt es tolle Infotafeln wo man einiges lernen kann :)

Auf schönen Forstwegen ging es weiter Richtung Alexenau von dort ist mal ein Stück dabei wo es einen dünnen Pfad den Wald hoch geht danach kommt gleich wieder ein schöner Waldweg.

War ein Toller Tag mit tollem Wetter kann ich nur empfehlen wen es nicht immer ein riesen Berg sein muss :) :)

Der Rundweg hat eine länge von 8,6 km und normal braucht man ca. 2:30 bei mir dauert es ja immer etwas länger weil man muss ja alles mit Fotos festhalten :) :)

