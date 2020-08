SCHARNSTEIN. Alpakan macht laut Eigendefinition „Musik von irgendwo zwischen Alpen und Balkan“. Auf der Suche nach Zuordnung eines Musikstils könnte man auch „Alpine Weltmusik“ dazu sagen. Mit der Besetzung Trompete, Tuba, Posaune, Tenorhorn, Gitarre, Schlagzeug und Gesang fusioniert das Quintett traditionelle Volksmusik aus Österreich mit Einflüssen aus anderen Musikstilrichtungen. Oft mit Mundart-Texten, teils serbokroatisch, teils instrumental - aber immer mit humorvollen Untertönen. Melodische Bläserarien, fünfstimmige Gesänge sind ebenso Teil des Programms wie jazzige Posaunenimprovisationen und monotoner Sprechgesang. Für das Ensemble gehört die Improvisation - ebenso wie die teils satirischen und mitunter auch provokativen Texte und Zwischenmoderationen - zum künstlerischen Gesamtpaket. Jeder der fünf Musiker nimmt seinen musikalischen Hintergrund in das Projekt Alpakan mit: Angefangen von Blasmusik, klassischer Musik, Balkan, (Hard-)Rock bis hin zu Flamenco. Das Ensemble erhebt für sich den Anspruch „anders“ zu sein: Das Publikum wird diesen Eindruck bestätigen - spätestens wenn beim Posaunen-Solo das Instrument in seine Einzelteile zerlegt wird oder der Posaunist plötzlich durch den Dämpfer zu singen beginnt! Die Breite des Alpakan’schen Liedguts manifestiert sich im mühelosen Wechsel zwischen Festivalbühne, Club und Konzertsaal. Ein erfolgreicher Auftritt definiert sich für Alpakan so: „Die zuhörenden Menschen – egal ob drei oder 90 Jahre alt – stampfen, tanzen und lachen mit uns!“ Bei den vergangenen Auftritten, unter anderem im Brucknerhaus Linz, im Wiener Flex, bei zahlreichen Festivals wie MidEurope, Festival of Nations, Festival der Regionen, ZipfAir oder auch vor Häftlingen der Justizanstalt Garsten ist dieses Unterfangen gelungen.

Beim Auftritt in der Moserei Scharnstein am 28. August wird ALPKAN ab 20 Uhr das Programm Open Air präsentieren.