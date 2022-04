Jehovas Zeugen in Gmunden starteten Anfang April nach über zwei Jahren wieder mit Präsenzgottesdiensten.

GMUNDEN. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 fanden alle Gottesdienste von Jehovas Zeugen weltweit ausnahmslos per Videokonferenz statt. Nun freute sich die Gemeinde in Gmunden, jeden Besucher wieder in ihrem Königsreichsaal, wie sie ihr Kirchengebäude nennt, willkommen zu heißen. Zusätzlich bieten sie nun alle Gottesdienste als Hybridveranstaltungen an. So können Personen, die sich aufgrund ihrer persönlichen Umstände besonders vor einer Infektion schützen müssen, alternativ die Gottesdienste auch per Videokonferenz miterleben und interaktiv teilnehmen.

"War total aufgeregt"

Leonie Schwayer aus Gmunden sagte nach dem ersten Präsenzgottesdienst: „Als ich gehört habe, dass unsere Zusammenkünfte wieder live im Königreichssaal stattfinden, bin ich total aufgeregt gewesen und habe mich riesig gefreut. Am 3. April sind wir dann hingefahren und es hat alles super geklappt. Trotz Maske hat mir das gemeinsame Singen und der Kontakt mit meinen Freunden wieder sehr viel Freude bereitet“. Auch für den besonderen Gottesdienst an ihrem wichtigsten Feiertag, der dieses Jahr auf den 15. April fällt, soll es erstmals möglich sein, sowohl in Präsenz als auch virtuell am Gedenken an den Tod von Jesus Christus teilzunehmen. Jeder ist eingeladen, die Gottesdienste von Jehovas Zeugen zu besuchen. Der Eintritt ist frei. Es finden keine Kollekte statt. Mehr Informationen über Jehovas Zeugen sowie über einen Gottesdienst in der Nähe findet man auf jw.org.