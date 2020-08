ST. WOLFGANG. „Hullygully“, in deutscher Schreibweise „Halligalli“, heißt es zum Finale der Kirchenkonzerte St. Wolfgang am 23. August. Mit „zeitgeist“ debütiert in St. Wolfgang ein Ensemble, das zu den Top-Interpreten auf dem Gebiet der Alten Musik zählt. Die Zuhörer erwartet Musik, die im späten Mittelalter vom einfachen Volk gespielt wurde, aber auch Eingang in das höfische Repertoire gefunden hat. Als „sinnlich, wild und zügellos“ beschrieb der Musikwissenschaftler Curt Sachs diese Musik. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.