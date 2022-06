„Kampf gegen Windmühlen“ – bei so manchem, der die kritische Lage in der Ukraine beobachtet, mag dieses Gefühl aufkommen.

GMUNDEN. Passend dazu eröffnete die Gesellschaft der Musikfreunde in Gmunden ihr Benefizkonzert, das am 25. Mai im ehemaligen Pfarrzentrum Ort in Gmunden stattfand, mit der Don Quichotte-Suite von G.P.Telemann. Mit Werken von Massenet, Breiner, Anderson und Mozart gestaltete das Orchester einen stimmungsvollen Konzertabend für mehr als 200 Musikliebhaber. Moderiert wurde die Veranstaltung von Schauspieler und Schriftsteller Erich Langwiesner, der mit Kurztexten aus seinem neuen Werk „Antikriegsfibel“ aufrüttelte und für die Kriegsproblematik in der Ukraine und das Thema Flucht sensibilisierte.

Die freiwilligen Spenden der Besucher über 3.000 Euro kamen der Plattform „Willkommen in Gmunden“ und somit Vertriebenen aus der Ukraine zu Gute. „Ein großer Dank gilt den Konzertbesuchern, die für die Menschen aus der Ukraine, die in Gmunden Zuflucht suchen, gespendet haben. Wir freuen uns, dass wir unser Konzert in dieser besonderen Kirche spielen können. Musik verbindet nicht nur, dieser Abend brachte uns allen sicher Frieden, Liebe und auch etwas Heiterkeit“, so Sebastian Mohrwind, Obmann der Gesellschaft der Musikfreunde Gmunden.