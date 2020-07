Weltprämiere im Radio!

Seit mehreren Monaten beherrscht das Thema "Corona" unseren Alltag und es scheint, daß wir diese Krise noch länger nicht überwunden haben werden. Wie sich das Thema "Corona Covit 19" musikalisch quasi "hörbar" machen läßt, wird in der Sendung "Ums Eck umi g'schaut" am Sonntag, 16.8.2020, um 8 Uhr, im Freien Radio Salzkammergut in einer einzigartigen "Weltprämiere" präsentiert. Der Komponist dieser 7 musikalischen Skizzen, Georg Reindl hat dem FRS-Sendungsmoderator Werner Miklautsch die Exklusivrechte zu dieser Radio-Weltpremiere erteilt und wird aus Bayern am Telefon zugeschaltet. Ärztlichen Beistand leistet in dieser Sendung der junge Landarzt, Dr. Dominik Spindler, der auch erzählt, wie es ihm in seiner Nachfolgerpraxis in Ohlsdorf, zusätzlich nun mit Corona, geht.

