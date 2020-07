Was einst eine Notwendig zum Überleben war, ist heute eine Wiedergeburt: das Dörrhüttl. Wesentlichen Anteil daran hat Rudolf Aumüller aus Bad Goisern, der die Liebe zu den Dörrhüttl entdeckte und mittlerweile ein wahrer Experte auf diesem Gebiet ist. Seine Termine für eine Dörrhüttl-Roas sind meist lange davor schon ausgebucht und es finden sich immer mehr Leute, die sich ein eigenes Dörrhüttl bauen möchten. Auch hier ist man beim Rudi an der richtigen Adresse, denn da setzt sich der Bad Goiserer richtig ins Zeug und erstellt Baupläne.

Über die Dörrhüttl und all dem Rundherum spricht FRS-Moderator Werner Miklautsch mit dem Kenner und Autor von 2 Dörrhüttl-Büchern in der Sendung "Ums Eck umi g'schaut", im Freien Radio Salzkammergut, am Sonntag, 2.8.2020, um 8 Uhr.