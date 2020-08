ALTMÜNSTER. Die von Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger ins Leben gerufene Schulstart-Tütenaktion hilft Familien im Gemeindegebiet beim finanziell belastenden Schulstart. "Nach dem Weihnachtswunschbaum und dem Osterwunschstrauch ist dies die dritte Soforthilfe-Aktion in Altmünster, welche unkomplizierte Unterstützung ohne Umwege ermöglicht", freut sich Sozialausschuss-Obmann Florian Feichtinger über die gute Zusammenarbeit mit der Sozialabteilung der Gemeinde. "Auch wir möchten mit dieser Spende einen Teil dazu beitragen", erklärt Vizebürgermeister Josef Leitner. Altmünster entwickelte sich in den letzten Jahren zur Vorbildgemeinde, was Selbsthilfe unter der Bevölkerung betrifft. "Viele Menschen zeigten bereits ihr großes Herz, auch aus den umliegenden Gemeinden treffen immer wieder Spenden ein", bedankt sich die Bürgermeisterin und blickt schon wieder auf die nächste wichtige Veranstaltung, den Sozialflohmarkt am 10. Oktober im Altmünsterer Pfarrsaal.