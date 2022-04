Dass der PVÖ Bad Ischl ein Verein für Generationen ist, zeigt das Beitragsfoto.

BAD ISCHL. Anna Seitner beging ihren 100. Geburtstag und ist somit das an Lebensjahren älteste Mitglied der Ortsgruppe von Bad Ischl. Ortsgruppenvorsitzender Josef Mimlauer und die PVÖ-Mitgliederbetreuerin Irene Lauberger gratulierten der rüstigen Jubilarin ganz herzlich, wünschten weiterhin gute Gesundheit und überbrachten einen Geschenkkorb. Als Besonderheit hatten sie - dies in Absprache mit dem Sohn der Geehrten - das an Lebensjahren jüngste Mitglied des PVÖ Bad Ischl – Marija Gavric – eingeladen. "Sie war sichtlich erfreut über diese Überraschung und die beiden haben lange miteinander geplaudert. Im Wein liegt offensichtlich nicht nur die Wahrheit, sondern vielleicht auch ein wenig das Geheimnis, um so gesund dieses Alter zu erreichen! Alles Gute, Anna", so Mimlauer.