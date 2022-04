Die Schüler der VS Bad Goisern haben eine "Friedensaktion" durchgeführt. Verschiedene Erzeugnisse wurden gegen eine Spende abgegeben. So konnten 1.030 Euro für die Ukrainehilfe gesammelt werden.

BAD GOISERN. Die Schüler der VS Bad Goisern haben fleißig gebacken und gebastelt. Keks, Muffins, Friedenskarten und allerlei mehr wurde vor dem Schultor gegen eine Spende angeboten. Wie schon die Weihnachtspakete und Hilfslieferungen im Dezember kommt das Geld einer Einrichtung in Rumänien zugute, denn auch dort werden inzwischen Kriegsflüchtlinge betreut und Hilfslieferungen weitergeleitet.Das Geld kommt dem „Haus der Hoffnung“ – einem Kinderheim in Rumänien, das von einem Ebenseer Ehepaar geleitet wird – zugute. Auch dort sind inzwischen Kriegsflüchtlinge untergebracht. Außerdem werden Hilfsgüter in ukrainische Dörfer geliefert.