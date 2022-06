Unter dem Motto "Gemeinsam für kleine Wunder" hat der Verein Fahrer für Kinder einen 4.000 Euro teuren E-Rolli an den zweijährigen Lorenz übergeben.

EBENSEE, PRAMET. Am 18. Juni 22 konnte der Verein „Fahrer für Kinder“ dem zweijährigen Lorenz einen E-Rolli übergeben. Lorenz leidet seit seiner Geburt an ICB mit Ganzkörperspastik und einem seltenen Gendefekt und dieser E-Rolli ermöglicht es Lorenz nun erstmals in seinem Leben, sich selbständig fortbewegen zu können. Entdeckt hat seine Familie diesen E-Rolli auf der Messe Integra in Wels vor einigen Tagen. Die Kostenübernahme von 4.000 Euro seitens Krankenkasse wurde jedoch abgelehnt und der E-Rolli war somit für die Familie unleistbar.

Seit vier Jahren im Einsatz

Der gemeinnützige Verein „Fahrer für Kinder“ unterstützt seit mittlerweile vier Jahren Familien mit beeinträchtigten Kindern, indem mit Hilfe von Spendengeldern dringend benötigte Hilfsmittel organisiert und Familien übergeben werden. So geschehen in Pramet.

Spektakuläre Übergabe des E-Rollis

Die Mitglieder des Vereins Fahrer für Kinder lernten die Familie auf ihrer großen Sommerveranstaltung am 11. Juni 2022 in Zipf, an der knapp 130 Lkw und hunderte Besucher teilnahmen, kennen und beschlossen, diese Unterstützung umzusetzen. Die gestrige Übergabe sorgte in Pramet für großes Aufsehen, denn der E-Rolli wurde mittels Lkw-Konvoi, bestehend aus sieben Fahrzeugen inklusive zwei US-Trucks zum kleinen Lorenz gebracht.

„Es ist immer wieder berührend zu sehen, wie wir es schaffen, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen! Das ist unser Ziel: wir möchten Familien mit beeinträchtigten Kindern unterstützen und deren Alltag so zumindest etwas vereinfachen", so Christian Lahnsteiner, Obmann des Vereins „Fahrer für Kinder“.