Ein Grund zum Feiern - 10 Jahre Wohnanlage Traunseer in Gschwandt

Vor genau 10 Jahren wurde in Gschwandt die Wohnanlage der gemeinnützigen Siedlergemeinschaft Traunsee in der Gmundnerstraße im sogenannten Pfarrfeld fertig errichtet und bezogen. Am Ortsbeginn Gschwandt liegend fügt sich diese Anlage gut in das Ortsbild ein, wie auch die Flugaufnahmen zeigen. Die fünf Wohnbauten sind so ausgerichtet, dass alle Balkone in Richtung Innenhof ausgerichtet sind und über der Tiefgarage sich ein netter Aufenthaltsplatz für gemeinsame Treffen und ein kleiner Spielplatz mit viel Rasenfläche Platz gefunden hat.

Und der wurde auch für ein kleines aber feines 10 Jahre Fest ausgenützt. Vorsorglich stellten die Festveranstalter Karl und Peter mit Mithilfe einiger Bewohner und Hendlgrillchef Reinhard drei Zelte auf. Dies war auch goldrichtig, da vor Beginn der Veranstaltung um 17:00 Uhr ein Platzregen einsetzte. Leider hat es den Ehrengast Bürgermeister Fritz STEINDL voll erwischt, als er mit Getränkespenden und Eis für die Kids zum Fest erschien. Das tat aber der Freude keinen Abbruch und BGM Steindl wurde mit kräftigen Applaus und ein gemeinsames DANKESCHÖN begrüßt. Reinhards Henderl mit Pommes haben vorzüglich geschmeckt, von einigen Hausbewohnerinnen wurden vorzügliche Kuchenspenden beigestellt und durch das großzügige Platzangebot im Freien konnte jeder den gewünschten Abstand in der Coronazeit einhalten.

„Gschwandt ist lebens,- und liebenswert, wir sind als Gemeinde stolz auf dieses tolle Wohnangebot der Traunseer Siedlergemeinschaft, die auch dank Hausmeister Karl VIECHTI eine „ herzeige" Wohnanlage ist!“, so ein sichtlich glücklicher Bürgermeister Fritz STEINDL.

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS