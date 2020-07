Endlich - das Wandern ist der Pensionisten Lust!

Unter diesem Motto trafen sich 22 wanderfreudige Pensionistinnen und Pensionisten der Ortsgruppe Gschwandt am Gemeindeparkplatz. In Fahrgemeinschaften ging es dann an den schönen Almsee. Dort angekommen teilte unsere „Wanderfee“ und Organisatorin Traudi LEITNER die Gruppen auf. Viele machten sich auf den Weg um den Almsee mit ca 7 Km Wanderstrecke, einige Wanderer machten es gemütlicher und gingen das Ufer entlang solange es Freude machte. Treffpunkt war wieder am Parkplatz beim Seehaus. Dort wurde Rast gemacht und gemütlich eine Erfrischung zu sich genommen.

Der Abschluss fand dann in der Imbiss Stube in St. Konrad statt. Nach der köstlichen Stärkung spielte noch Peter SOMMER mit seiner Steirischen ein paar flotte Stückerl auf und so endete ein gemütlicher Nachmittag mit Freunden!

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS