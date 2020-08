Franz WAMPL - 70 Jahre und kein bisschen leise!

Das trifft es auf den Punkt! Die Rede ist vom Altbürgermeister der Gemeinde Gschwandt Franz WAMPL, der diese Woche seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Franz WAMPL war beliebter Bürgermeister in Gschwandt, ist ein passionierter Jäger, Obmann des Kameradschaftsbundes in Gschwandt, Mitglied fast aller Vereine seiner Heimatgemeinde und fährt nach wie vor mit Leidenschaft in seiner Baustofffirma WAMPL mit dem LKW die Waren aus. Grund genug seinen 70er am Samstag 29.8.2020 auch gehörig zu feiern, obwohl er auch da noch einige Lieferfahrten bis kurz vor dem „Festakt“ erledigt hat. „Ja was sein muss, muss sein. Unsere Kunden sind König!“, so der Jubilar ranz WAMPL lachend.

Die Gratulantenschar war Riesen groß, von Bürgermeister Firtz STEINDL, über Delegationen des Heimat & Kulturvereines, der Jägerschaft, des Kamaradschaftsbundes, des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt, Freunde, Bekannte und Verwandte und als krönender Abschluss noch der Musikverein Gschwandt, der trotz Regen zum Jubelfest aufspielte. Hunger und Durst brauchte auf jeden Fall niemand zu leiden, dafür sorgte Reinhard mit seinen „Supergrillhendeln“ und für das exzellente Service die Verwandtschaft. Franz WAMPL, auf in die nächsten 70 Jahre und doch ein bisschen kürzer treten wäre ein guter Vorsatz!

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS