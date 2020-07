Gartenlust 2020 im Schloss Bernau/Fischlham bei Wels.

Die aus Deutschland stammende Gartenveranstaltung und Ausstellung GARTENLUST 2020 fand von Freitag 24.7. bis Sonntag 26.7.2020 im und um das Wasserschloss BERNAU in FIschlham bei Wels statt. Das im 12. Jahrhundert errichtete Schloss, mit Wassergraben umgeben, wurde 1979 durch die Familie HADLBAUER erworben und seither aufwendig restauriert. Das Wasserschloss lädt zum stimmungsvollem Feiern ein. Diese Location eignet sich wunderbar für Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, Weinverkostungen, Bälle, Konzerte, Modeschauen und exclusives Präsentieren in einem Ambiente mit reizvollem Charme. Der große Festsaal am Wasserspiegel im Parterre mit seinen Cateringräumen und dem Schlosshof, eignet sich wunderbar für Feiern in gediegenem und geschmackvollem Rahmen. Wer Ruhe sucht findet diese im Gästehaus des Schlosses.

Die Gartenausstellung GARTENLUST im und um das Wasserschloss war gerade zu prädestiniert für dieses Ambiente. An die 100 Aussteller zeigten ihre Kunstwerke und Waren zur Gartengestaltung, für das leibliche Wohl sorgten einige Teilnehmer mit köstlichen Schmankerln und Getränke. Wenn auch der Wettergott nicht immer mitspielte, war der Besucherandrang groß und viele verließen das Ausstellungsgelände mit erworbenen Schätzen zur Verschönerung ihrer Gärten und Häuser.

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS