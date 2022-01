Gmundner Persönlichkeit - Hermann GRUBER in der Barbara Karlich Show!

Gmundner Persönlichkeit in der Karlich Show!

Weit über die Gemeindegrenze hinaus ist Hermann GRUBER aus Gmunden bekannt. Mit seiner Fleischhauerei inclusive Geschäft in Gmunden, 2 Filialen in Altmünster und in Traunkirchen, dem Restaurant Orterstube in Gmunden und dem Gasthaus-Fleischhauerei Gruber mit eigener Schlachtung in Traunkirchen wird dem regen und sympathischen Geschäftsmann sicher nicht fad.

Trotzdem hat er aber auch noch die Zeit als "Fernsehstar" bei der Barbara KARLICH SHOW im ORF2 aufzutreten. Zu bewundern war Hermann GRUBER heute Montag 24.1.2022 und das hat er mit Bravur vollbracht. Ja so ist der Hermann GRUBER, vor nichts und niemand Angst, immer gut gelaunt und dass ihm seine reichhaltige Arbeit auch Spass macht, ist bei dieser Sendung super "rübergekommen!"

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS