GOSAU. Die Terminverschiebung des Gschlößlkirche-Gottesdienst um eine Woche war eine gute Entscheidung, weil am Samstag 5. August 2020 für die Teilnehmer beim diesjährigen Gottesdienst herrliches Wanderwetter vorherrschte. Diesmal machten sich 16 Teilnehmer auf die lange Bergtour um einen unvergleichlichen Gottesdienst zu feiern. Auch ein Filmer hat sich bei der Höhle eingefunden um die einzigartige Atmosphäre aufzunehmen. Die schon vor fast 200 Jahren von Friedrich Simony – Alpenforscher und erster Ordinarius für Geographie an der Universität Wien - gemalte Kulisse war auch in den Andachtsworten von Pfarrerin Esther Scheuchl und Prädikanten Franz Scheuchl ein Anknüpfungspunkt. Esther Scheuchl malt den Teilnehmern ein Bild wie man über die Schöpfung den Schöpfer sehen kann vor Augen und dass man als Reaktion darauf Staunen und Loben kann. Franz Scheuchl betont - so wie die Bergblumen im Hochgebirge intensivere Farben haben kann es auch sein, dass Gottes Worte in einer Feier auf dem Berg mehr Leuchtkraft bekommen als im gewöhnlichen Leben. "Die Teilnehmer freuen sich mit der Leuchtkraft der Gottesdienstfeier im Herzen schon auf die nächstjährigen Lichtblicke in diesem schönen Felsendom und einen Filmabend von Markus Hauser über die Höhlengottesdienste im Salzkammergut", ist man überzeugt.