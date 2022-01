"Balance", das Kinderschutzzentrum in Bad Ischl, freut sich über eine großzügige Spende von dem Goiserer Fotograf Klaus Krumböck.

BAD ISCHL, BAD GOISERN. Eine Spende von 350 Euro übergab der Bad Goiserer Fotograf Klaus Krumböck kürzlich an das Kinderschutzzentrum in Bad Ischl. „Gerade in schwierigen Zeiten ist Hilfe für die Jüngsten unserer Gesellschaft sehr wichtig. Deshalb unterstütze ich mit meiner Spende unter anderem einen dritten wöchentlichen Betreuungstag in Bad Ischl", so Krumböck.