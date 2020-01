BAD ISCHL. Seinen 80. Geburtstag konnte Josef Grabner, bekannt als „Joe“, am Heiligen Abend feiern. Sein „Runder“ war Anlass für eine Feier in der Kletterhalle Bad Ischl, bei der auch Bürgermeister Hannes Heide und Stadträtin Ines Schiller dem junggebliebenen und engagierten „Geburtstagskind“ gratulieren konnten. Joe Grabner war über lange Jahre Obmann der Naturfreunde Bad Ischl und während seiner Tätigkeit nicht nur für ein breites Programm an Aktivitäten, sondern auch für die Umsetzung zahlreicher Projekte und Initiativen verantwortlich. Grabner war auch engagiertes Mitglied des Gemeinderates für die SPÖ-Fraktion, wobei er sich immer für die Interessen der Bad Ischler Vereine einsetzte.