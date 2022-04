„Gemeinsam helfen“, dachten sich kürzlich die Schülerinnen der Krankenpflegeschule in Bad Ischl angesichts des schrecklichen Krieges in der Ukraine und schritten zur Tat.

BAD ISCHL. Konkret verkauften sie spontan selbstgemachte kulinarische Spezialitäten. Der Lohn war eine beachtliche Menge Geld für den guten Zweck. Genauer gesagt sammelten sie 1.402 Euro, die nun Kindern aus der Ukraine in Bad Ischl zugutekommen. „Plötzlich waren wir an einem Punkt, an dem wir nicht nur reden, sondern aktiv helfen wollten“, so einer der Schülerinnen bei der Übergabe des Geldes an Ines Schiller. Ischls Bürgermeisterin dankte den Schülerinnen für ihrengroßartigen Einsatz und leitete die Spende sofort an den Ischler Flüchtlingsverein Verein „Von Mensch zu Mensch“ weiter.