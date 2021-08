LH Stelzer bei Wanderung am Grünberg: „Klima- und Umweltschutz brauchen keine neuen Steuern und Abgaben, sondern kraftvolle Maßnahmen mit Hausverstand.“

GMUNDEN. Am 4. August lud Landeshauptmann Thomas Stelzer zu einer gemeinsamen Wanderung mit zahlreichen Unterstützern und Persönlichkeiten am Grünberg. Die Wanderung ist Teil der aktuellen Sommertour des Landeshauptmanns und führte die rund 500 Teilnehmer über einen Rundweg zum Laudachsee und wieder retour zur Grünbergalm. Unter ihnen waren unter anderem der 4-fache Olympia-Teilnehmer und oberösterreichische Leichtathletikpräsident Günther Weidlinger sowie der Leiter der OÖ. Bergrettung Christoph Preimesberger mit seinem Team der Bergrettung Gmunden.

Umweltschutz im Fokus

„Selten haben sich die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher so sehr auf den Sommer gefreut wie in diesem Jahr. Wunderbare Seen, beeindruckende Berge und eine einzigartige Kultur sind hierzulande erlebbar“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer. Umso wichtiger sei daher auch der Schutz von Umwelt und Heimat. Ein Umweltschutz über Steuererhöhungen kommt für Stelzer jedoch nicht in Frage: „Klima- und Umweltschutz brauchen keine neuen Steuern, zusätzliche Belastungen oder weitere Verbote, sondern kraftvolle Maßnahmen mit Hausverstand“, betont der Landeshauptmann. Stattdessen setze man in Oberösterreich auf gezielte Maßnahmen für den Natur- und Klimaschutz: „Wir verzehnfachen den Sonnenstrom bis 2030, wir investieren kräftig in den öffentlichen Verkehr, wir steigen aus den Öl-Heizungen bei Neubauten aus und dämmen das Bauen auf der grünen Wiese ein“, zählt Stelzer exemplarisch auf.

Keine höheren Steuern

Auch mit Blick auf den wirtschaftlichen Aufschwung – Oberösterreich hat mit knapp 700.000 Beschäftigten eine Rekordbeschäftigung – unterstreicht Stelzer seine Ablehnung von neuen Belastungen: „Wenn wir jetzt gerade eines nicht brauchen können, dann sind das höhere Steuern. Der wirtschaftliche Aufschwung und der Tatendrang der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher dürfen nicht durch zusätzliche Steuern und Abgaben ausgebremst werden.“

Auch kommende Woche lädt die OÖVP zu einer Wanderung mit Landeshauptmann Stelzer ein: Am 11. August führt die Wanderung von St. Veit über den Hoamatlandweg auf den Hansberg.