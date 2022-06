Mit der Präsentation eines Orgelweins des Langenloiser Weingutes Jurtschitsch, wurde Ende Mai ein erstes Projekt zur Finanzierung der Restaurations- und Sanierungsarbeiten der Kaiser Jubiläums Orgel in der Stadtpfarrkirche Bad Ischl vorgestellt. Seither wurden mehr als 1.000 Flaschen des grünen Veltliners verkauft.

BAD ISCHL. „Um den zu erwartenden Kostenaufwand von rund 800.000 Euro für die Sanierung des Musikjuwels decken zu können, werden weiteren Aktionen folgen. Über diesen ersten kleinen Schritt sind wir zum Auftakt aber schon sehr froh“, zeigt sich Johann Panhuber, Obmann des eigens eingerichteten Orgelkomitees, erfreut. Weinliebhaber werden auch zukünftig auf ihre Kosten kommen, zumal das Sortiment des Orgelweins 2024 um einen Zweigelt aus dem Hause Jurtschitsch erweitert wird. Der Orgelwein ist im Pfarrsekretariat, und bei SaIzkammergut Touristik in Bad Ischl, sowie am Ischler Wochenmarkt erhältlich.

Einzigartiges Kircheninstrument



Im Zentrum aller Bemühungen, dem musikhistorisch so einzigartige Kircheninstrument die notwenige Restauration zukommen zu lassen steht aber, Musik- und Kulturliebhaber*innen für die Kaiser Jubiläums Orgel zu begeistern. Dabei spielt die Wiederherstellung des Fernwerkes eine wesentliche Rolle, war es doch nach der Erbauung nur für wenige Jahre in Verwendung. „Dieses Klangerlebnis wird nicht nur für Kenner der Kirchenmusik oder Orgelmusiker ein absolutes akustisches Highlight sein. Um das Projekt in seiner gesamten Dimension umsetzen zu können, bedarf es der monetären Unterstützung vieler begeisterter Menschen in und weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus“, ist sicher der Obmann des pfarrliches Finanzausschusses Helmut Ramsebner sicher.

Verein hofft auf Spenden

Der Verein der Freunde der Stadtpfarrkirche plant und wickelt die Renovierungsarbeiten organisatorisch ab. Das Spendenkonto des Vereins der Freunde der Stadtpfarrkirche für Ihren Beitrag lautet: IBAN: AT92 3454 5000 0243 0684, BIC: RZOOAT2L545

Steuerlich absetzbare Spenden für das Projekt Sanierung der Kaiser Jubiläums Orgel ergehen vorweg an das Bundesdenkmalamt. Eigene Zahlscheine sind im Pfarrbüro (pfarre.badischl@dioezese-linz.at, oder Tel. 06132-23483-0) erhältlich.

Fertigstellung für Weihnachten 2023 geplant

Die Fertigstellung der Restaurationsarbeiten ist für Weihnachten 2023 geplant. Zu Beginn des Kulturhauptstadtjahres 2024 wird das neu restaurierte Instrument im Rahmen einer Orgelweihe erstmals in vollem Volumen und Klang zu hören sein.