Pensionisten Gschwandt - Feiern mit Hausverstand erlaubt!

Zu einem gemütlichen, alljährlichen stattfindenden Grillnachmittag wurden die Mitglieder des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt am Freitag 7.8.2020 eingeladen. Um die Coronavorschriften einzuhalten wurden einige Zelte am Vormittag aufgebaut, Tische und Bänke aufgestellt und pro Garnitur für nur 6 Personen Besteck aufgelegt. Die beiden Grillmeister Reinhard und Karl bereiteten Grillhenderl, Koteletts und saftige Bauchschnitten vor, die fleißigen Frauen dess Vorstandes und einigen Mitgliedern sorgten für ein tolles Salat,- und Kuchenbuffet. Auch für den Durst war zur Genüge vorbereitet. Das Essen und die Getränke wurden an die Tische serviert und so konnte auch ein Gedränge bei der Schank und Speisenausgabe vermieden werden.

Alle fühlten sich „pudelwohl“, keine brauchte sich Sorgen wegen Corona zu machen und so wurde der Alltag der Pensionistinnen und Pensionisten ein Stück lebens,- und liebenswerter gemacht. Für Stimmung sorgte auch Peter mit seiner Steirischen, wo fleißig mitgesungen und geklatscht wurde.

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS