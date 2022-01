SALZKAMMERGUT. 24 Und er setzte hinzu: Amen, ich sage euch: Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. 25 Wahrhaftig, das sage ich euch: In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elíja, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. 26 Aber zu keiner von ihnen wurde Elíja gesandt, nur zu einer Witwe in Sarépta bei Sidon. 27 Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elíscha. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Náaman. 28 Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. 29 Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus; sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. 30 Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg.

Aufgeheizte Stimmung – damals und heute

Was für eine aufgeregte und aufgeheizte Stimmung in dieser Geschichte? Es braucht nicht mehr viel und das Fass läuft über, und alles explodiert. Jesu Worte, seine Ansichten gelten nichts. Fakenews. Lügner, so würde man ihn heute beschimpfen. Und lieber anderen Scharlatanen und Gurus vertrauen. Wie aktuell doch diese Geschichte ist. Und was macht Jesus? Er deeskaliert, ohne Worte. Schreitet lautlos durch die protestierende Menschenmenge hindurch, als wäre nichts. Gedankenversunken, und doch wissend, dass er auch ohne Worte viel sagt.

Reise in eine Wort-Apotheke

Es ist wie eine Reise in eine Apotheke, bei der Jesus ein geduldiger Wort-Apotheker ist. Wenn ich eintrete, sehe ich keine Packung Aspirin, keinen Hustensaft, auch keine Pillen. Muss auch keinen Nachweis erbringen, es reicht, dass ich einfach Suchender und Zweifelnder bin, mal mehr und mal weniger Glaubender. Um mich herum eine ganze Menge Menschen, die es eilig haben und auf die Uhr blicken, ratlos umherblickend.

Ich sehe Bücher und gesammelte Wörter, in den Regalen, die hoch in den Himmel hinaufragen, Regale mit Wörtern gegen die Hoffnungslosigkeit und den Irrsinn dieser Zeit. Da kann man die Weite, die Offenheit des Himmels schon spüren.

Wörter, die Menschen gut tun

Aus jeder Schublade, die geöffnet wird, kommen Wörter, Gedanken, Wortfetzen heraus und steigen empor. Wörter, die die Menschen erden, die nicht experimentell oder unausgegoren oder verletzend sind, Hass und Hetzte und Wut, diese Wörter fehlen in dieser Apotheke, sind in keinem Regal zu finden. Auch nicht in der hintersten Schublade aus vergangenen Zeiten. Liebe, Respekt, Achtung, Toleranz, Würde, Zuhören, Wertschätzung, diese Wörter tummeln sich in dieser Apotheke, überall, in jedem Eck sind sie zu finden.

Jedes Wort, das ich aufschnappe, tut mir und meiner Seele und allen anderen einfach nur gut, Worte, die mein Herz weit öffnen, mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Zufrieden verlasse ich – seelenruhig durch die anwesenden Menschen hindurchschreitend - die Apotheke; eigentlich wollte ich ja nur ganz wenig, aber bekommen habe ich unendlich viel: Leichte Worte gegen die Schwere meiner Gedanken. Unfertige Sätze gegen den Perfektionismus. Überschaubare Gedanken gegen die Übersichtslosigkeit der Strukturen. Stille gegen den Lärm. Viele Fragezeichen gegen vorgefasste klare Antworten.

Einander mit guten Worten begegnen

Ich verstehe die Menschen von damals, die Jesus hinausgeschmissen haben, aus seiner Heimatstadt. Und es hat sich nicht viel geändert. Tagtäglich werden Menschen hinausgetrieben, weil sie einfach nur auf der Suche nach Worten sind, die ihnen gut tun, weil sie Worte sprechen, deren Wohlwollen und Einfachheit die Menschen verwirren.

Es ist eigentlich ganz einfach, das Leben, meine ich, wenn wir doch einander und uns selber nur mit guten Worten begegnen würden. Dann hätten alle Platz. Keiner müsste weggehen. Und schon gar keinen müssten wir hinaustreiben.

Die Gedanken zu Lukas 4, 24-30, stammen von Gerhard Pumberger, Pfarrassistent in Pinsdorf, Betriebsrat, Radiosendungsmacher im FRS