ST. WOLFGANG. 60 Stände, 120 Beteiligte, 250 Tannenbäume und 4.000 Laternen – das sind beeindruckende Zahlen vom Wolfgangseer Advent in St. Wolfgang. Was die Organisatoren für den Markt wieder auf die Beine stellten, kann sich sehen lassen – und wurde von den vielen Besuchern gerne angenommen. Tourismus-Chef Hans Wieser: „Für sehr viele Menschen war der Wolfgangseer Advent wieder ein unvergessliches Erlebnis im Salzkammergut. Die Gäste waren wieder sehr angetan von unserem Markt.“ Am letzten Markttag, dem vierten Adventsonntag, waren auch Radio Oberösterreich und die Bezirksrundschau zu Gast in Sankt Wolfgang. Nach den Märkten in Frankenmarkt, im Schloss Weinberg und in Zell war das die vierte und zugleich letzte Station des heurigen „Adventradios“. Highlights des Wolfgangseer Advents präsentierte ORF-Moderatorin Claudia Woitsch, die mehrere Interviewpartner aus der Region vor das Mikrophon bat.

Wolfgangsee-Engerl hilft beim Briefschreiben

Das charmante „Wolfgangsee-Engerl“ Isabel Haberl aus St. Wolfgang half im Engerl-Postamt hunderten Kindern beim Schreiben ihrer Wünsche und Briefe an das Christkind. Was sich die Kinder am meisten wünschen? „Spielsachen in allen Variationen, viele aber auch Frieden. Oder mehr Zeit mit Mama und Papa“, verrät die 23-jährige Publizistik-Studentin. Sie war seit fast zehn Jahren das Postamt-„Engerl“ und hatte in dieser Zeit viel Spaß mit den Kindern, machte das heuer aber zum letzten Mal. „Irgendwann muss Schluss sein. Und wir suchen schon ganz intensiv nach einer Nachfolgerin.“

Begehbare Salzkammergut-Krippe als Highlight

Vielbestaunt ist die begehbare Salzkammergut-Krippe mit 60 lebensgroßen Figuren. Geschnitzt hat sie der Strobler Holzbildhauer Matthäus Mayrhuber: „Angefangen haben wird im Jahr 2006 mit zehn Figuren. Und seither wächst sie jedes Jahr um ein paar weitere.“ 80 bis 100 Stunden braucht der Schnitzer, um aus 50 bis 70 cm dicken Fichtenstämmen mit Motorsäge und Schnitzeisen die Figuren zu formen. Manches Mal macht er sich einen Spaß und verarbeitet mit einem Augenzwinkern auch den Charakter und die Gesichtszüge bekannter Einheimischer in den Skulpturen. Mayrhuber nimmt auch gerne Auftragsarbeiten für verschiedene Anlässe entgegen, etwa Geschenke für Geburtstage oder Hochzeiten, und betreibt in Bad Ischl ein Geschäft. Ebenfalls aus Strobl kommt der Laternen-Bauer Roland Kärle. Die Laternen bestehen aus verschiedenen Holzarten und haben ein schönes Glas und ein Dach aus Metall oder Holz. „Diese Kombination schenkt den Laternen einen besonderen Charme. Und sie sind keine Massenproduktion aus dem Baumarkt, sondern individuell gefertigt. Saubere Verarbeitung gibt ihnen ein langes Leben“, sagt Kärle. Schon seit vielen Generationen, genau seit dem Jahr 1786, bewirtschaftet die Fischerfamilie Höplinger mehr als die Hälfte des Wolfgangsees. Auf 816 Hektar betreiben die Berufsfischer nachhaltigen Fischfang. „Wir wollen mit den Ressourcen wertschätzend und schonend umgehen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt“, erzählt Elfriede Höplinger. Eine Spezialität, die bei den Kunden recht gut ankommt, ist der Wolfgangsee-Lachs aus Seeforelle.

Viel Zuspruch erfuhren beim „Adventradio“ die Angebote der Bezirksrundschau: Für die kleinen Gäste gab es Luftballons und Stifte zum Ausmalen und die Großen konnten sich beim „Nageln“ auf einem Holzstock messen.