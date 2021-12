Thorstein Einarsson veröffentlicht im März 2022 ein neues Album, dazu gibt es zwei Live-Konzerte.

GMUNDEN. Shootingstar Thorsteinn Einarsson stürmt die Charts und hat für das nächste Jahr viel vor.

Du lebst seit einem Jahr in Gmunden. Wie ist es dazu gekommen und wie gefällt es dir hier?

Einarsson: Korrekt, ich bin vor genau einem Jahr nach Gmunden gezogen, um für mich einen Neuanfang zu starten. Wien war einfach nicht die richtige Stadt für mich. Hier im Salzkammergut habe ich Menschen um mich, denen ich vertraue und mit denen ich sehr gerne Zeit verbringe. Die gesamte Region ist nicht nur landschaftlich wunderschön, sondern inspiriert mich auch sehr. Mein aktueller Song „Shackles“ ist beispielsweise während des zweiten Lockdowns in Gmunden entstanden.



Du bist in Island geboren - was hat dich generell nach Österreich verschlagen?

Die Musik, aber indirekt: ich bin mit fünf Jahren zum ersten Mal nach Österreich gezogen, weil mein Vater in Salzburg am Mozarteum Operngesang studiert hat. Mit acht Jahren ging es dann mit meiner Mutter wieder zurück nach Island. Erst mit 13 Jahren habe ich mich dann endgültig dazu entschlossen, zu meinem Vater nach Wien zu ziehen. Seitdem lebe ich in Österreich und habe hier eine zweite Heimat gefunden.



Wie dürfen wir uns dein Weihnachtsfest vorstellen? Feierst du nach österreichischer Tradition oder gibt es Bräuche aus Island, die du hier eingeführt hast?

Ich würde sagen, es ist eine gesunde Mischung aus beiden Traditionen (Island und Österreich), meistens stehen mein Vater und ich den ganzen Tag in der Küche und kochen zusammen Gerichte, die wir schon seit Wochen geplant haben, für die ganze Familie. Dabei darf aber isländische Weihnachtsmusik nicht fehlen!

Du hast eine wirklich steile Musik-Karriere hingelegt. Wie geht man als so junger Mensch damit um?

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich war gerade einmal 18 Jahre alt, als mich plötzlich Leute auf der Straße erkannt haben und Menschen, mit denen ich schon Jahre lang zu tun hatte, sich mir gegenüber plötzlich völlig anders verhalten haben. Natürlich ein schönes Gefühl, aber als Teenager schwer zu verarbeiten. Bei mir endete es leider in einem Höhenflug und darauf folgendem Absturz. Erst heute, viele Therapiestunden später, kann ich diese Auf und Abs einordnen und meine Schlüsse daraus ziehen. Bereuen tue ich nichts, aber es gäbe den ein oder anderen Tipp, den ich meinem 18 Jährigen Ich geben würde, zum Beispiel: „Nicht jeder meint es gut mit dir.“

Dein aktueller Song „Shakles“ ist ein großer Erfolg. Im März 2022 soll auch ein neues Album herauskommen. Woher nimmst du die Energie und die Inspiration?

Ich liebe es Songs zu schreiben. Es ist für mich eine Art Selbstheilung. In meinen Liedern verarbeite ich Gefühle, Erlebtes, meine Gedanken und das, was mich den ganzen Tag so beschäftigt. Mein drittes Album wird wieder ein sehr persönliches, wie die Vorboten „Shackles“, „Spiritual“ und "Bridges Burn" schon erahnen lassen - ich möchte aber nicht zu viel verraten.

Du bist/warst gerade wieder auf einer kreativen Arbeits-Session. Wie kann man sich das genau vorstellen?

Nach knapp zwei Jahren Pandemie, ist es für mich schon beinahe „normal“ geworden, alleine über einen Videochat mit Leuten aus der ganzen Welt meine Musik zu schreiben – so ist zum Beispiel auch "Shackles“ entstanden. Wir haben uns aber ganz fest vorgenommen, dass wir uns alle treffen, sobald es wieder erlaubt ist. Und Anfang November war es dann soweit: wir trafen uns alle auf einer Hütte in den Bergen und machten den ganzen Tag nur Musik, so richtig analog! Das hat nach so langer Zeit mal wieder richtig gut getan.



Corona ist in aller Munde. Wie geht man als Künstler damit um?

So wie die meisten Künstlerinnen und Künstler, habe ich versucht, diese Zeit für das Schreiben neuer Songs zu verwenden. Natürlich ist es schwierig, kreativ zu sein, wenn das Schönste im Musikgeschäft, nämlich auf sein Publikum bei Konzerten zu treffen, nicht möglich ist. Mein Management war mir in dieser Zeit eine große Stütze.

Am 1. April bist du in Laakirchen und am 22. April in Linz (Live-Auftritt). Was ist das besondere für dich bei so einem Konzert? Was gibt das einem Künstler?

Es wird ein unfassbares Gefühl sein endlich neue Songs und auch die älteren bekannten Hits auf einer Bühne wieder live vor Publikum spielen zu können. Ich arbeite seit über 2 Jahren auf diesen Moment hin, Menschen meine Musik zu präsentieren, also werde ich jede Sekunde genießen.

Zur Sache

1. April 2022: Konzert in Laakirchen, ALFA Steyrermühl, 20 Uhr

Karten: floro.at, oeticket.com

22. April 2022: Konzert in Linz, Posthof, 20 Uhr

Karten: Schröder Konzerte, Tel. 0732/221523, kdschroeder.at, oeticket.at