Seit 2009 gibt es den „Verschönerungsverein Obertraun“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Obertrauner Tal-Wanderwege intakt zu halten.

OBERTRAUN. Jährlich mit der Schneeschmelze im Frühjahr startet der Obertrauner Verschönerungsverein seine Tätigkeit im Talkessel der Dachsteingemeinde. Die aktiven Vereinsmitglieder investieren dabei unzählige Stunden, um die Talwanderwege zu sanieren und in Schuss zu halten. So wurden in den letzten Wochen bereits zahlreiche Wegabschnitte wie die des Höhenweges oder zum Lichtstein, die Wege im Koppenwinkel oder auf den Schergenkogel saniert oder stehen die Arbeiten noch bevor. Dazu werden über 80 Sitzbänke entlang der Wege betreut.

Kassier Willi Kerschbaum berichtet: „Im vergangenen Jahr wurden etwa 600 Arbeitsstunden von den Helfern des Vereines geleistet. Finanziert wird der Verein hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, die im örtlichen Tourismusbüro abgegeben werden können. Unterstützung erhält der Verein aber natürlich auch von der Gemeinde und dem Tourismusverband.“ Bürgermeister Egon Höll bedankt sich bei allen Beteiligten für ihre Bereitschaft und Mitarbeit: „Für die Gemeinde ist dieser Verein unverzichtbar, eine große Unterstützung und Bereicherung für den Ort. Über die gepflegten Wanderwege freuen sich nicht nur unsere Urlaubs- und Ausflugsgäste, sondern sind vor allem viel genutzte Infrastruktureinrichtungen der Bevölkerung!“