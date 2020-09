Am 28. August fand die mit Spannung erwartete Premiere des Wolfgangseer Sommertheaters mit der französischen Komödie "Ich mache das für Sie" von Petitgirard Tristan unter Regie von Caroline Richards statt.

ST. WOLFGANG. Das Sommertheater geht nun in seine dritte Saison und erfreut sich mittlerweile größter Beliebtheit bei Jung und Alt. Organisatorin Sonja Zobel ist auch überzeugt, "dass es gerade heuer Komödien braucht, denn nach dieser schweren Zeit kann gemeinsames Lachen sehr befreiend sein". Dennoch war einiges an Mut gefordert, denn es können aufgrund der Maßnahmen nur ein Drittel der Tickets verkauft werden und gerade beim Einlass und Auslass wurde das Personal vielfach aufgestockt. Laut Zobel "muss das Leben aber weitergehen und daher ist der viele Zuspruch für das Theater das größte Geschenk". Die Komödie "Ich mache das für Sie" bietet auf jeden Fall einiges an Humor und lustigen Verwechslungen, aber beschäftigt sich auch sehr tiefgründig mit unserer Beziehungsfähigkeit und eigener Courage. Weitere Möglichkeiten das Stück zu sehen gibt es am 29.8, 2.9, 3.9, 4.9, 5.9, 6.9 jeweils um 19.30 Uhr und am 3.9 zusätzlich um 15 Uhr. Karten gibt es im Tourismusbüro St. Wolfgang und auf www.theateramwolfgangsee.at