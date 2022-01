Bei einem Skitag am 16. Jänner in Gosau kam eine 14-Jährige von der Piste ab, verlor die Orientierung und musste schließlich von der Bergrettung ins Tal gebracht werden.

GOSAU. Ein 14-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Vormittag des 16. Jänner mit dem Bus in das Skigebiet Dachstein West in Gosau. Sie war ohne Begleitung auf den Pisten des Skigebietes unterwegs. Am Nachmittag fuhr die Sportlerin die Hängleiten-Skipiste im Bereich der Zwieselalm ab. Ein Stück oberhalb der Mittelstation bog das Mädchen von der Piste in einen Forstweg ab, welcher als Zufahrt zu einem Teich für die Versorgung der Schneekanonen dient. Nachdem die Skifahrerin völlig ungewollt von der Piste abgekommen war, folgte sie zuerst dem Weg, gelangte dann aber in wegloses, bewaldetes und steiles Gelände.

Eltern kontaktiert, dann folgte Rettungseinsatz

Da die 14-Jährige die Orientierung verloren hatte, kontaktierte sie gegen 15:19 Uhr telefonisch ihre Eltern und sendete ihnen ein Foto von ihrer Umgebung. Nachdem die Eltern von der Notlage ihrer Tochter erfahren hatten, informierten sie die Verantwortlichen des Skigebietes und den Bergrettungsdienst Gosau, welcher mit fünf Kräften ausrückte.

Besonnene Entscheidung brachte gutes Ende

Die Rettungskräfte stiegen mit Tourenskiern sowie zu Fuß über das steile, bewaldete Gelände etwa 150 Höhenmeter zu dem Mädchen auf. Die Skifahrerin konnte schnell erreicht werden und stieg anschließend zu Fuß in Begleitung der Bergretter ins Tal ab. Die geschickte junge Sportlerin bewältigte den Abstieg bei Dunkelheit in ihren Skischuhen und wurde unversehrt im Tal von ihren Eltern in Empfang genommen. Aufgrund der Tatsache, dass sich die 14-Jährige ihrer Notsituation bewusst war und die kluge Entscheidung traf ihre Eltern rechtzeitig zu verständigen, nahm der Einsatz um 17.50 Uhr ein glückliches Ende.