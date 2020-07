TRAUNKIRCHEN. Gleich mehrere Personen alarmierten am Nachmittag des 13. Juli die Einsatzkräfte am Traunsee, dass sich eine Surferin in Höhe Gasthof Hoisn in Not befindet. Die betreffende Person wurde rasch gefunden. Sie befand sich bereits im Schlepptau eines Elektrobootes, gesteuert von Leander Kravutske, Nachwuchsmitglied der Ortsstelle Traunkirchen. Die Österreichische Wasserrettung ist immer stolz auf ihre Jugend.