EBENSEE. Mit Bedauern muss die Marktgemeinde Ebensee am Traunsee das heurige Marktfest absagen. Die Entscheidung ist nicht leichtgefallen und wurde so lange wie möglich hinausgezögert. Doch aufgrund der Tatsache, dass die COVID-19-Infektionszahlen derzeit in Oberösterreich wieder ansteigen und aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, wurde entschieden, das Marktfest heuer nicht abzuhalten. Kulturreferent Vizebürgermeister Martin Derfler hofft, dass das Marktfest 2021 wieder stattfinden kann.