Eine durchwegs positive Bilanz konnte der Obmann des St. Wolfganger Verkehrs- und Straßenausschusses, GV Alexander Wallner (FP), ziehen. In seinem Bericht vor dem Ausschuss wurde eine Auflistung präsentiert, welche die fast unglaubliche Anzahl von über 40 Einzelprojekten darstellte.

ST. WOLFGANG. Die Aufstellung der Vorhaben zeigt die gesamte Palette von Erhaltungsarbeiten des kommunalen Straßennetzes bis hin zum Neubau von Güterwegen. „Ich bin stolz auf die gute Arbeit die hier geleistet wurde“, so Obmann Alexander Wallner, „gemeinsam mit Bürgermeister Franz Eisl (VP) und seinem Team in der Gemeinde ist wirklich viel weitergegangen."

Große Investitionen in kleiner Gemeinde

„Im Vergleich zu unserer Gemeindegröße haben wir sehr viel in unsere Straßen- und Verkehrsprojekte investiert, wir werden das auch in Zukunft machen“, erläutert Bürgermeister Eisl die großen finanziellen Anstrengungen der Marktgemeinde St. Wolfgang bei diesen Schwerpunkt der Gemeindepolitik. Über 3 Millionen Euro wurden und werden aktuell in diesem Bereich im St. Wolfganger Gemeindegebiet eingesetzt. Aber es geht dabei nicht nur ums Geld. „Das ist eine enorme Leistung meiner Mitarbeiter, die ja gerade in den letzten Jahren nicht gerade unterbeschäftigt waren“, bedankt sich der Gemeinde-Chef.

Bevölkerung trägt die Projekte mit

Ein entscheidender Faktor ist natürlich auch gute Zusammenarbeit mit den Grundbesitzern und Anrainern, die von Obmann Wallner und Bürgermeister Eisl besonders hervorgehoben wird. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man solche Projekte überall ohne Schwierigkeiten umsetzen kann. Die Bevölkerung erwartet sich zurecht eine ordentliche Vorbereitung, eine gute Planung und vor allem eine saubere Arbeit bei der Umsetzung“, berichten Bürgermeister und Straßenobmann. Die beiden sagen stellvertretend auch noch einmal öffentlich „Danke“. Die zeitgerechte Instandhaltung der Gemeindestraßen und der Neubau von Güterwegen gehören nach Ansicht des Bürgermeisters zu den Kernausgaben einer Gemeindeverwaltung. „Gemeinsam mit dem Auschuß-Team konnten wir viel bewegen“, so Eisl, der einmal mehr die gute Zusammenarbeit in der Gemeindestube lobte – „Miteinander geht´s einfach besser, so erreichen wir am meisten für unsere Bevölkerung.

37 Projekte konnten in den letzten zwei Jahren umgesetzt werden, hinzu kommen acht aktuelle Projekte: