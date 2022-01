GMUNDEN, ALTMÜNSTER: Die vier Schülerinnen Eva Maria Ahammer, Helena Pumberger, Lena Lausegger und Mira Ribeiro vom BG/BRG Gmunden haben 500 Euro an das Tierheim Altmünster gespendet. Die 16-Jährigen nennen sich "Arche Noah". "Warum? Weil wir Tieren helfen wollen. Wie? Wir durften in der Schule , im Fach Kommunikation und Präsentation, kurz KuP, ein Projekt in die Welt setzen, in dem wir Leckerlis für Tiere und Menschen gebacken haben", so die Schülerinnen. Grundsätzlich wollten sie das Tierheim Altmünster mit dem Putzen von Käfigen und dem Verkauf von Leckerlis am Adventmarkt unterstützen. Dies war wegen der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Deshalb verkauften die 16-Jährigen die selbstgemachten Leckerlis kurzerhand in ihrer Schule – der Reinerlös ging an das Tierheim Altmünster.