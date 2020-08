So kann man die Ferienpassaktion der Feuerwehr Altmünster am Samstag bezeichnen. Spielerisch konnten die Teilnehmer an der Esplanade in Altmünster ihr Talent beim Zielspritzen, oder auch das Fingerspitzengefühl und Teamgeist mit den Hebekissen kennenlernen.

Das Überdrüber-Highlight war natürlich eine atemberaubende Fahrt nach oben mit der Teleskopmastbühne. In luftigen Höhen angekommen, wurde der Wasserwerfer gestartet und der Traunsee mit Wasser befüllt.

Auch am Boden ging es Nass her: Der Wasserwerfer vom Tankwagen wurde aufgebaut und ebenso zum benässen des See´s verwendet. Da blieb aber auch kaum ein Leiberl trocken – was gibt Besseres, als bei großartigen Temperaturen zu plantschen?

Soviel Action und Spaß macht hungrig: zur Jause eine Ladung Pommes, die Lieblingsspeise der Kids und ein Eis. So geht’s gestärkt zum nächsten Highlight - eine Fahrt im Tankwagen durch Altmünster.

Viel zu schnell ging für die jungen Gäste der Feuerwehr Altmünster der Nachmittag zu Ende, wurden aber von Jugendbetreuer Michi und seinen Helfern eingeladen, bei den nächsten Jugendstunden im September mehr „Feuerwehrluft“ zu schnuppern.