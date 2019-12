In Bad Ischl konnte die Polizei die Lenkerin anhalten. Sie verweigerte den Alkomattest.

BAD ISCHL. Eine 56-Jährige aus dem Bezirk Gmunden setzte sich am 22. Dezember 2019 gegen 0:45 Uhr, nach einem Lokalbesuch in Bad Goisern, hinter das Steuer ihres Pkw und trat die Heimfahrt an. Vermutlich aufgrund überhöhter Fahrgeschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte im Ortsgebiet von Bad Goisern mit einem Pkw. Trotz des entstandenen Schadens an ihrem Pkw setzte sie ihre Fahrt fort.

Auf der Bundesstraße B145, ebenfalls im Ortsgebiet von Bad Goisern, verlor sie abermals die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einer Schutzinsel, wodurch die angebrachten Verkehrsleiteinrichtungen erheblich beschädigt wurden.

Abermals setzte die Lenkerin, trotz weiteren erheblicher Beschädigungen an ihrem Fahrzeug, die Fahrt fort ohne anzuhalten. Im Gemeindegebiet von Bad Ischl, an der B145 im Ortsteil Sulzbach, kollidierte sie wieder mit einer Schutzinsel. Auch hier wurden die Verkehrsleiteinrichtungen erheblich beschädigt. Auch diesmal fuhr sie weiter ohne anzuhalten.

Die Polizei konnte die Lenkerin schließlich im Ortsgebiet von Bad Ischl anhalten. Die Lenkerin wies bei der Kontrolle Symptome einer starken Alkoholisierung auf, verweigerte aber den Alkomattest. Der Führerschein konnte der Lenkerin vorläufig nicht abgenommen werden, da sie diesen nicht mit hatte.