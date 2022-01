In der Nacht soll es einen lauten Knall gegeben haben. Die Polizei ersucht um Hinweise.



ALTMÜNSTER. Bislang unbekannte Täter haben am 16. Jänner 2022 in der Zeit zwischen 2:30 und 3 Uhr im Ortsgebiet von Neukirchen, Gemeinde Altmünster, auf dem Parkplatz des Sportplatzes einen Altglascontainer gesprengt. Der Sachverhalt wurde erst gegen 14:15 Uhr angezeigt. Laut Anzeiger gab es in der Nacht einen heftigen Knall.

Die Polizeiinspektion Altmünster bittet unter 059133/4101 um sachdienliche Hinweise.