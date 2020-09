GMUNDEN. In der Filiale Intersport Gmunden im Salzkammergut Einkaufspark, Druckereistraße 7, 4810 Gmunden, gab es einen Covid-19 Fall, berichtet das Land Oberösterreich. Die betroffene angestellte Person hat vom 25. bis 27. August, am 31. August, am 2. und 3. September jeweils in der Zeit von 7.55 bis 18.40 Uhr, als auch am 4. September von 8.50 bis 10.45 Uhr in dieser Filiale ihren Dienst verrichtet.

Personen, die sich in diesem Zeitraum in dieser Intersport-Filiale befunden haben, wird präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.