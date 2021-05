treuobstwiesen, Blühflächen, Obstbaumaktionen oder Bienenpfad sollen Bienen in der Region schützen.

SALZKAMMERGUT. Im Bezirk Gmunden gibt es vier "Bienenfreundliche Gemeinden": Altmünster, Gmunden, Bad Ischl und Laakirchen. Bad Goisern ist mitten im Zertifizierungsprozess und soll am 6. Juli ausgezeichnet werden. Die erste bienenfreundliche Gemeinde im Bezirk war Laakirchen, die Stadt wurde bereits 2008 zertifiziert. Viele kleine Maßnahmen und Projekte schützen in der Papierstadt einen geschützten Lebensraum für Bienen und Insekten. Das ist auch eine wichtige Grundvoraussetzung, um das Ökosystem zu erhalten. Im Stadtgebiet gibt es bereits 15 öffentliche Blühflächen. Damit sich die Wildblumen dort besser und schneller vermehren können, wurden in den Blumenwiesen sogenannte Initialflächen angelegt. „Die Wildblumensamen müssen fachgerecht angebaut werden, um sich gut ausbreiten zu können. Die Wiesen werden anschließend nur zwei Mal im Jahr gemäht. So entstehen über die Jahre schöne bunte Blumenwiesen“, so Johann Holzinger, der für die öffentlichen Blühflächen verantwortliche Bauhofmitarbeiter.

Vier Obstbäume gesetzt

Auch der Bevölkerung und der Ortsbauernschaft werden Blühmischungen zur Verfügung gestellt. Eine weitere bienenfreundliche Initiative wurde mit der Erweiterung der Streuobstwiese beim Schweigthaler Kirchenweg gesetzt. In Kooperation mit der Baumschule Vielhaber setzten Bauhofmitarbeiter zusätzlich vier heimische Obstbäume.

Altmünster ist seit einem Jahr bienenfreundliche Gemeinde. Heuer hat jeder Haushalt einen Bienen-Kalender erhalten. Jeden Monat gibt es darin Informationen zu Bienen oder anderen Insekten. Im März wurde in Vorbereitung auf den Frühling ein Folder ausgeschickt, mit dem die Bürger biologische Wildblumensamen und Pflanzen bestellen konnten. Die Aktion war so erfolgreich, dass damit umgerechnet eine Fläche von 600 Quadratmetern in Altmünster bienenfreundlich zum Erblühen gebracht werden kann. Mittlerweile hat die Gemeinde den zweiten Folder zur Wildsträucheraktion ausgeschickt. Darin werden biologische Wildsträucher und alte Obstbaumsorten der Bevölkerung zum Kauf angeboten.

Schüler machen mit

Die Aktionen werden gemeinsam mit dem Naturpark Attersee-Traunsee durchgeführt. In Altmünster wird die Jugend aktiv eingebunden, um sie für das Thema zu sensibilisieren. Derzeit basteln die Schüler der Mittelschule an Beschilderungen für blühende Bienenwiesen, die dann Anfang Juni im Schloßpark zu sehen sein werden. Die Stadtgemeinde Bad Ischl geht ebenfalls mit gutem Beispiel voran und hat in Abstimmung mit dem örtlichen Imkerverein einen Bienenbeauftragten bestellt. Dieser hat die Möglichkeit, Ideen einzubringen und Projekte zu initiierieren. So wurde am 11. Mai der neue Bienenpfad neben dem Lebenshilfe-Garten in Kaltenbach eröffnet. "Ein Bienenhotel, sowie eine begehbare Kräuterspirale sind hier entstanden, und es gibt auch bald bienenfreundliche Weiden“, freut sich Bürgermeisterin Ines Schiller. "Ein großer Dank gilt dem Bienenbeauftragten Ferdinand Pfarrhofer, Stadtgärtner Martin Schiffer sowie der Lebenshilfe und Produktionsschule A-fit Bad Ischl für die Umsetzung und Mitgestaltung.“ Wer den Bienen helfen will, kann sich kostenlose Wildblumensamen im Bürgerservice-Büro zu den gewohnten Öffnungszeiten abholen.