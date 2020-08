Ein Nebengebäude stand am 4. August in Bad Goisern in Vollbrand, ein Brandübergriff auf nahe Wohngebäude konnte gerade noch verhindert werden.

BAD GOISERN. Im dicht verbauten Goiserer Ortszentrum war ein hölzernes Nebengebäude in Brand geraten, durch die Hitzeeinwirkung war es bereits zu Schäden an benachbarten Wohngebäuden gekommen und eine weitere Brandausbreitung drohte. So stellte sich die Lage dar, als die ersten Kräfte der Feuerwehren Bad Goisern und St. Agatha an der Einsatzstelle eintrafen. Unverzüglich wurde mit mehreren Rohren aus den Tanklöschfahrzeugen die Brandbekämpfung aufgenommen und so ein Brandübergriff gerade noch verhindert. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurden von einem nahen Hydranten und der Traun Zubringleitungen errichtet. Weiters musste gelagertes Inventar aus der Hütte geräumt werden, um auch verborgene Glutnester ablöschen zu können. Seitens der beiden Feuerwehren standen 63 Mann im Einsatz, die Ermittlungen zur Brandursache durch die Polizei laufen.