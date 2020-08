BAD GOISERN. Anfang August wurde in der Bad Goiserer Ortschaft Ramsau das

„Sunawendt-Häuschen“ feierlich eröffnet. Dieses Häuschen war ein „Gemeinschaftsprojekt“ vom Wegverbessurungsverein Ramsau und der Marktgemeinde Bad Goisern. Unter den zahlreichen Besuchern war auch Altbürgermeister Peter Ellmer, da die Errichtung noch unter seiner Amtszeit zugesagt wurde. Die Umsetzung erfolgte dann unter der Führung von Bürgermeister Leopold Schilcher. Dieser würdigte in seiner Ansprache die Tätigkeiten der Goiserer Wegverbesserungsvereine und bedankte sich für die vorbildhafte Zusammenarbeit mit dem Bauhof. Michael Kurz ging in einem kurzen Vortrag auf die geschichtliche Vergangenheit dieses Platzes ein. Nach der offiziellen Eröffnung wurde noch gebührend gefeiert.