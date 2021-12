Auch für das kommende Jahr hat Fotograf Rudi Knoll einen Landschaftskalender gestaltet.

BAD GOISERN. Im BezirksRundSchau-Interview erzählt der Regionaut aus Bad Goisern von seiner Leidenschaft und warum das Salzkammergut viele wunderbare Fotomotive liefert.

BezirksRundSchau: Wann hast du die Leidenschaft für das Fotografieren entdeckt?

Rudi Knoll: Mein Vater war gelernter Fotograf und langjähriger Werksfotograf im Elektrodenwerk Steeg. Er wollte mir in meinen Kindheitstagen bereits die Fotografie schmackhaft machen. Ich hatte jedoch damals noch andere Sachen im Kopf und habe erst mit 50 Jahren mit dem Fotografieren begonnen. Als mein Vater meine Bilder sah, war er begeistert und bestärkte mich, weiterzumachen. Ab diesem Zeitpunkt war meine Begeisterung geweckt.



Fußball, Landschaft & Natur, Menschen – deine Fotos haben sehr unterschiedliche Motive, was/wen fotografierst du am Liebsten?

Ich finde, Landschaftsaufnahmen zu machen, ist für mich am Leichtesten, da sich im Motiv fast nichts bewegt. Beim Fotografieren bei Fußballmatches hilft mir meine langjährige Laufbahn als aktiver Kicker, die wichtigen Situationen zu erfassen, somit ist auch dieses Genre zur Leidenschaft geworden. Das Fotografieren von Menschen ist nicht einfach, den Portraitierten so abzulichten, dass seine Vorzüge betont werden und er sich damit identifizieren kann, ist überaus schwierig. Dafür wäre eine Studioausrüstung notwendig, über die ich nicht verfüge.



Viele Fotos entstehen im Salzkammergut – Was macht diese Region so besonders?

Ich habe das große Glück im Salzkammergut geboren zu sein und im „Paradies“ leben zu dürfen! Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, kann aber Gott sei Dank noch viel in meiner geliebten Heimat herumstreifen, wobei ich immer meine Fotoausrüstung dabeihabe. Da ich von meinem Vater das Auge und den Blick für Motive geerbt habe, fotografiere ich sehr gerne, zu allen Jahreszeiten, in unserer großartigen Landschaft. Ich bin der Meinung, jeder der sieht, wie schön es bei uns ist, ist ein glücklicher Mensch.

Seit Anfang 2012 bist du auf meinBezirk.at als „Regionaut“ registriert und hast knapp 600 Berichte veröffentlicht. Was magst du an dieser Plattform?

Als ich die Möglichkeit erkannte, dass ich auf dieser Plattform meine Fotos ganz einfach online stellen kann, fasste ich den Beschluss, mich als Regionaut anzumelden. Ich habe das nie bereut und seither unzählige Beiträge veröffentlicht. Mich fasziniert an dieser Plattform, das sehr viele User meine Bilder anschauen und viele Kommentare zu den Beiträgen abgeben.

Nochmal zurück zum Salzkammergut: Du hast auch wieder einen Landschaftskalender herausgebracht.

Ich habe auch heuer wieder einen Landschaftskalender mit dem Titel „Inneres Salzkammergut – Dahoam im Paradies“ aufgelegt, der von meinen treuen Stammkunden schon ungeduldig erwartet wurde. Ich habe die Kalender von Klaus Schenner immer bewundert und war sehr traurig, als er keine neuen Kalender mehr gestaltete. Damals im Jahre 2006 erstellte ich probeweise einen Kalender für mich. Dieses Exemplar gefiel einigen Verwandten und Bekannten so sehr, dass ich nun seit dem Kalenderjahr 2007 jährlich meinen Landschaftskalender, mit Schwerpunkt Salzkammergut, gestalte. Es ist also bereits der siebzehnte Kalender.

Was macht deine Kalender so besonders?

Das Besondere an meinen Kalendern sind die 13 Motive, die sehr viele Leute kennen, der Druck auf echtem Fotopapier in Hochglanz im Format 30 x 45 – sehr viele meiner Kunden schneiden die Fotos aus um diese aufzuheben. Stammkunden, aber auch neue Interessenten können den Kalender jederzeit bei mir, oder unter folgendem Link in meinem Webalbum

https://photos.app.goo.gl/HoA8Wzfnc98MPLLz6 anschauen.

Der Kalender kann ab sofort bei mir zuhause (4822 Bad Goisern, Untere Marktstraße 41) abgeholt werden oder unter 0664/8408957 bzw. rudi.knoll@goisern.cc bestellt werden. Oft versende ich den Kalender auch per Post oder stelle ihn persönlich zu.