Seit einigen Monaten ist Thomas Herrmann offiziell der Geschäftsführer der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft (WTG).

ST. WOLFGANG. Im Interview erzählt der Touristiker, von seinen Erfahrungen und Plänen mit der Wolfgangsee-Region.

BezirksRundSchau: Wie haben Sie die ersten Monate in Ihrer neuen Funktion erlebt?

Herrmann: Nach ziemlich genau sechs Monaten am Wolfgangsee und rund drei Monaten als Geschäftsführer habe ich mittlerweile einen sehr guten Einblick von Land/Region und Leuten gewinnen können. Die Menschen haben mich sehr offen und freundlich aufgenommen. In vielen Gesprächen haben wir die aktuelle Lage im Tourismus sowie die touristischen Herausforderungen der Zukunft für unsere Region besprochen, sowie Ableitungen getroffen. Kurz gefasst: tolle Menschen – tolle Region – tolle Herausforderung!

Wie sehr konnten Sie dem Tourismusgeschehen der Wolfgangsee-Region schon "Ihren Stempel aufdrücken“?

Das müssen andere beurteilen. Wir konnten in kurzer Zeit schon das eine oder andere umsetzen, jedoch haben wir einen Marathon vor uns, keinen Sprint. Mein Team und ich arbeiten an vielen internen Verbesserungen, die die WTG optimal für das Heute und Morgen aufstellen werden sowie bereits an den ersten Projekten, die 2023 schlagend werden. Sichtbares gibt es auch schon vorzuweisen, etwa die Einführung der Wolfgangsee Card, die es nicht nur als physische Karte sondern auch zu 100% digital gibt.

Stichwort Corona: Steht uns Ihrer Meinung nach ein unbeschwerter Sommer aus touristischer Sicht bevor?

Die Zahlen steigen im Moment wieder. Trotzdem denke ich, dass uns ein toller und unbeschwerter Sommer bevorsteht, wenn man ein paar simple, bekannte Regeln einhält.

Was sind die Highlights der kommenden Saison?

Die Region Wolfgangsee ist schon ein Highlight für sich. Ob Wasser oder Berg, ob Radeln, Wandern, Schwimmen oder auch einfach nur die Seele baumeln lassen – der Wolfgangsee bietet für jeden Geschmack etwas an. Der Ruhesuchende findet seine Plätze rund um den See und mit unseren Veranstaltungen wie etwa den Sommernächten ist auch für Zerstreuung und ein paar schöne Stunden mit Programm gesorgt.