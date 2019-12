ST. WOLFGANG. Ein 56-jähriger ungarischer Staatsbürger wollte am 8. Dezember 2019 aus dem Opferstock der Pfarrkirche in Sankt Wolfgang im Salzkammergut Geld entwenden. Dabei wurde er vom Mesner erwischt. Kurz darauf konnte der Ungar von Polizisten der Polizeiinspektion Bad Ischl festgenommen werden. Bei der Personendurchsuchung stellten Polizisten das Tatwerkzeug sowie Banknoten und Münzgeld sicher. Weiteres Tatwerkzeug sowie Landkarten für Westösterreich fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des Pkw.

Ermittlungen abgeschlossen

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte zwischen 1. und 8. Dezember 2019 zwei umfangreiche Diebestouren durch Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich durchgeführt haben dürfte. Dabei habe er aus zumindest in 30 Kirchen Bargeld erbeutet. Der 56-Jährige war bei der Einvernahme geständig und gab an, die Taten vorwiegend zur Befriedigung seiner Alkohol- und Zigarettensucht begangen zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 56-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.