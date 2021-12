SALZKAMMERGUT. Aufgrund der Weihnachtsfeiertag ergeben sich in einigen Altstoffsammelzentren im Bezirk neue Öffnungszeiten bzw. Ersatzöffnungstage.

Diese sehen wie folgt aus:

Bad Goisern: Dienstag, 28. Dezember, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr

Gosau: Mittwoch, 29. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Grünau: Mittwoch, 29. Dezember, 13 bis 18 Uhr

Hallstatt: Donnerstag, 23. Dezember und Donnerstag, 30. Dezember, 14 bis 17 Uhr

Kirchham: Donnerstag, 30. Dezember, 13 bis 17 Uhr

Obertraun: Donnerstag, 23. Dezember und Donnerstag, 30. Dezember, 16 bis 19 Uhr

Scharnstein: Donnserstag, 23. Dezember, 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Mittwoch. 29. Dezember, 13 bis 17 Uhr. Donnerstag, 30. Dezember, 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr.

Es sind alle Altstoffsammelzentren an den gesetzlichen Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember geschlossen. Bitte wählen Sie den Zeitpunkt der Anlieferung so, dass Sie bis Ende der Öffnungszeiten das ASZ-Gelände wieder verlassen haben. Bitte Altstoffe und Abfälle bereits zu Hause vorsortieren.