Die Freiwillige Feuerwehr Gmunden gibt bekannt, dass das bereits zur Tradition gewordene Depotfest aufgrund der Corona-Pandemie heuer nicht stattfinden wird.

GMUNDEN. Seit bereits mehr als 18 Jahren organisieren die Gmundner Florianijünger am Wochenende des internationalen Töpfermarktes ihr einzigartiges und familiäres Depotfest. "Die hohen aber auch notwendigen Hygienerichtlinien sind für uns nicht einzuhalten", sagt Kommandant Gerald Kahrer. Denn: "Sicherheit geht vor. Bei einem Depotfest wird gesungen und ausgelassen diskutiert. Auch die Abstandsregelungen sind da dann kaum einzuhalten!" Durch den Erlös können wichtige und neue Gerätschaften angeschafft werden. "Diese Re- und Neuinvestitionen haben wir auf unbestimmt verschoben und hoffen, dass wir 2021 wieder in gewohnter Art und Weise zum Depotfest einladen können", so Kahrer.