In Bad Goisern liegt bereits die dritte und letzte Woche des heurigen Ferienspaßes hinter den Kindern und den motivierten Betreuern.

BAD GOISERN. Die dritte Woche des Goiserer Ferienspaß startete wieder abenteuerlich mit dem zweiten Termin fürs Floßbauen mit Outdoor Leadership. Sportlich ging es am Dienstag weiter, wo die Kids gemeinsam mit dem Mountainbike Club Salzkammergut ihr Können mit dem Fahrrad auf die Probe stellten. Nach den Aufwärmübungen am Pumptrack starteten sie auch schon los in den Maiswald, wo sie schließlich auch das Fahren im Gelände ausprobieren konnten. Der Nachmittag verlief dann etwas entspannter und man fertigten erneut Badebomben, Duftsprays, Seife und vieles mehr mit Helga Steyrer an.

Lamawanderung auf den Siriuskogel

Am Mittwoch machten sich die Goiserer auf nach Bad Ischl, wo sie ein weiteres Mal mit Christiane Heissl und ihren allseits beliebten Lamas auf den Siriuskogel wanderten. Am nächsten Tag folgte eine interessante Besichtigung der Kläranlage Bad Goisern. Unter der Führung von Hansjörg Schenner lernten die Kinder, wie aus unserem Abwasser wieder Trinkwasser wird, und zum Abschluss gab es sogar noch eine Tombola mit viele tollen Preisen. Auch am Freitag wurde den Ferienspaß-Teilnehmern natürlich nicht langweilig, als sie dem Schützenheim Untersee einen Besuch abstatteten und sich im Armbrust-, Asphalt- und Zimmergewehrschießen versuchten. Zum krönenden Abschluss des Goiserer Ferienspaßes 2021, verbrachten sie am Samstag noch einen Tag mit der Bergrettung in der Nähe der Hütteneckalm. Dort konnten sie den ganzen Tag auf den Felsen des Steinbruchs herumkletterten. Die Kinder erklommen sogar das kleine Matterhorn, doch das Highlight des Tages war definitiv die Zipline, die sie herunterrutschten und den herrlichen Ausblick auf Bad Goisern genossen.

Somit ist der Goiserer Ferienspaß 2021 wieder vorbei und wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für das tolle Gelingen dieser drei Wochen!